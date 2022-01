Compostela lembra a figura de Victoriano García Martí cunha placa na rúa Orfas

Santiago de Compostela lembra a figura do vangardista Victoriano García Martí a través da colocación dunha plaza no edificio Orfas, número 17, onde viviu o escritor e “defensor de Galicia”.

No acto de descubrimento da placa, organizado pola Asociación da Prensa de Santiago de Compostela, e o Concello de Santiago, tamén interviron o presidente da entidade, Luis Menéndez; e Arantxa Fuentes, coordinadora do libro Por los caminos del siglo XX. Obra periodística olvidada 1914-1963, Victoriano García Martí; editado polo Consorcio de Santiago e a editorial Alvarellos na colección Rescate. Esta obra recompila, a través de máis de 60 artigos e varias entrevistas, parte do legado deste pensador e europeísta, ata o de agora esquecido, que foi encarcerado polas súas ideas vangardistas.

Todos os presentes no acto coincidiron en que é necesario rescatar do esquecemento o legado e a figura de Victoriano García Martí, e destacaron, sobre todo, a súa reivindicación da identidade galega, e a súa contribución á modernización de Galicia.

Nesta homenaxe tamén estiveron presentes representantes dos distintos grupos municipais. Entre eles atopábanse José Antonio Constenla, por parte do PP; Marta Lois e María Rozas representantes por Compostela Aberta; e Navia Rivas, polo BNG; así como outros familiares de Victoriano García Martí.

Victoriano García Martí. Tal e como reza a biografía de Victoriano García Martí, incluida no libro Por los caminos del siglo XX. Obra periodística olvidada 1914-1963, Victoriano García Martí; foi un pensador europeísta e avanzado, xa que o feminismo attravesa toda a súa obra; e herdeiro dos fitos do Rexurdimento galego. Naceu na Pobra do Caramiñal, en 1881, e finou en Santiago de Compostela, en 1966.

RESCATE DO ESQUECEMENTO. O obxectivo tanto deste libro como da colocación da placa é rescatar a súa figura, esquecida pola historia da literatura e do pensamento. Amigo persoal de Valle-Inclán, voz reivindicativa do legado de Rosalía de Castro, e pioneiro na defensa do turismo como fonte de riqueza cultural.

A reivindicación da identidade e a modernización de Galicia, na que a mellora, so chegará, segundo dicía, a través da “cultura e a economia”; é unha constante na súa carreira, ao igual que a súa visión de Santiago de Compostela como unha cidade literaria.