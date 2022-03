Compostela, no seminario ‘A xestión das Cidades Españolas Patrimonio Mundial’

Santiago. O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade organiza un encontro en Salamanca no que se quere “reflexionar sobre a sostenibilidade e a resiliencia destes destinos turísticos trala pandemia”. A concelleira de Urbanismo e Cidade Histórica, Mercedes Rosón, e a xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, acuden estes días no salón de actos da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Salamanca ao Seminario A Xestión das Cidades Españolas Patrimonio Mundial, organizado polo Grupo, en colaboración co Máster en Evaluación e Xestión do Patrimonio Cultural da Universidade de Salamanca, o Ministerio de Cultura e o Concello de Salamanca.

O seminario, que comezou onte e remata hoxe, ten previsto abordar a resiliencia e a sostibilidade como desafíos relacionados coa recuperación dos fluxos turísticos, as actividades culturais e os novos escenarios urbanos, sen esquecer os veciños destas cidades patrimonio. Segundo os seus organizadores, “chegou o momento de recuperar a vida nas rúas e as experiencias dos nosos visitantes a través das tradición, as festas e a gastronomía”.

Segundo o alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, “para os responsables e técnicos das nosas cidades constitúe un reto apaixoante a xestión do patrimonio e da paisaxe urbana histórica herdada, sen esquecer os desafíos onde debemos priorizar a sostibilidade de cara ás xeracións futuras”. ECG