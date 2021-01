Compostela se queda helada: tercera jornada con temperaturas bajo cero

Santiago registró por tercera jornada consecutiva temperaturas bajo cero: la mínima este jueves fue de -0,6º. La secuencia comenzó el pasado martes, cuando los termómetros cayeron hasta -2,2 grados, una circunstancia que no se producía desde hace más de una década, dado que hay que remontarse hasta el 29 de noviembre de 2010 para encontrar un registro tan bajo: ese día la temperatura mínima cayó hasta -3,2 grados, tal y como recoge el balance histórico del Observatorio de la Universidade de Santiago (USC). Su director, José Ángel Docobo, señala que no es habitual que en la capital gallega se sucedan de forma consecutiva jornadas con valores tan fríos, si bien en el informe histórico del Observatorio sí que se recogen episodios de semanas enteras con mínimas por debajo de 0º.

Tal y como indica Docobo, la temperatura más baja de la jornada de ayer se produjo a las nueve de la mañana, momento en el que se midieron -0,6 grados en la capital gallega. Por contra, la máxima no superó los 8,2º, una temperatura que marcó la franja horaria de entre las tres y cinco de la tarde. En la jornada del miércoles se produjeron, una vez más, intensas heladas, una situación que hizo que fuese necesario, al igual que en jornadas anteriores, esparcir sal en distintos puntos de la capital gallega. En este sentido, efectivos de Protección Civil, con la colaboración de agentes de la Policía Local, tuvieron que actuar en numerosos puntos dada la concentración de placas de hielo, con el consiguiente peligro tanto para peatones como para conductores. Ante este escenario, en el que predominan las temperaturas gélidas, en la jornada del martes el grupo municipal del BNG reclamó que se pusiese en marcha “un plan de seguranza para evitar caídas co xeo e coa xeada que supoñen un perigo para as persoas que transitan polos parques e polas rúas compostelás ante as baixas temperaturas desta época”.

Las previsiones, tal y como destaca el director del Observatorio Astronómico de la Universidade de Santiago, apuntan que las mínimas bajo cero en la capital gallega se prolongarán a la jornada de hoy, y ya a partir de mañana es probable que las mínimas suban hasta los cuatro grados. No obstante, Docobo no descarta que el intenso frío regrese a la ciudad a lo largo de la próxima semana.