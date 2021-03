Compostela será máis accesible para as persoas con discapacidade

Co obxectivo de mellorar a accesibilidade en Compostela, un total de 29 zonas da cidade serán obxecto de obras a partir do mes de xuño. Os puntos seleccionáronse atendendo a deficiencias para a mobilidade de persoas con discapacidade, entre 300 incidencias recibidas polo Concello de Santiago a través dun estudo realizado por COGAMI, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade.

A análise partiu dun percorrido desde a Avenida de Lugo ata Vista Alegre, e as primeiras actuacións que se realizarán escolléronse atendendo a conceptos como a seguridade, importancia urbana dese espazo, grao de accesibilidade actual e demanda cidadá, entre outros aspectos técnicos.

ZONAS. As preto de 30 obras irán da Avenida Xoán XXIII ata Rúa do Banquete de Conxo, Rúa Irmandiños xunto ao IES Arcebispo Xelmírez, Romero Donallo, García Lorca, Fontes do Sar, Avenida da Liberdade e as rúas do Hórreo, República Arxentina e Praza de Galicia. Actualmente, as obras que se realizan na rúa de Concheiros xa foron supervisadas pola área de Accesibilidade de COGAMI.

Tal e como lle trasladou o concelleiro de Barrios e Obras do concello de Santiago, Javier Fernández, durante unha xuntanza mantida co presidente de COGAMI, Anxo Queiruga, na que tamén estivo presente o coordinador de Accesibilidade de COGAMI, Álvaro García, o orzamento dispoñible ascende a máis de 230.000 euros. Queiruga agradece a “boa disposición do Concello de Santiago, co que xa hai tempo que traballamos conxuntamente na mellora da accesibilidade e seguiremos traballando nesta liña”.

Pola súa parte, o concelleiro reiteraba a súa disposición a que Santiago sexa unha cidade máis inclusiva e comprometeuse a que todas as obras que se realicen na cidade cumpran coa norma en accesibilidade, polo que se contará coa supervisión das entidades do sector da discapacidade.