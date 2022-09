Compostela, un lugar santo moi destacado nos mapas medievais de todo o mundo

O Congreso Internacional de Toponimia no Camiño reuniu esta semana en Compostela, durante tres xornadas, a destacados especialistas en nomes de lugares de Galicia, a Península Ibérica e Europa. A representación de Santiago e do seu templo nos mapamundis medievais foi un dos temas que se abordaron na clausura do encontro organizado pola Real Academia Galega coa colaboración da Asociación Galega de Onomástica (AGON) e da USC, que acolleu o encontro na Facultade de Filoloxía.

Entre outras achegas, o congreso contou con tres referentes europeos dos estudos toponímicos. Elena Papa e Alda Rossebastiano, profesoras da Università di Torino, e Pierre-Henri Billy, do Centre National de la Recherche Scientifique (Francia). A derradeira xornada contou tamén con Marcos Pavo López, xefe da área do Registro Central de Cartografía do Instituto Geográfico Nacional, que amosou a pegada de Santiago e o Camiño nos mapamundis medievais, anterior á aparición do culto xacobeo na Península.

EXEMPLOS DE MAPAMUNDIS. “Nos mapas chamados beatos, polo nome do seu autor orixinal, Beato de Liébana (s. VIII), a tradición da predicación de Santiago en Hispania xa se manifesta tanto textual como graficamente. Tras a inventio ou a descuberta (anos 814-830), outros mapas medievais incorporaron referencias xeográficas moito máis precisas, situando os restos de Santiago o Maior concretamente en Compostela”, detalla. É o caso do beato do Burgo de Osma (1086), que ilustra tamén o Camiño.

Máis adiante, a catedral aparecerá destacada xunto ao nome de apóstolo e outros topónimos galegos, como Galicia ou o Miño, en famosos mapamundis doutros puntos de Europa, como o de Sawley (s. XII-XIII), o de Ebstorf (s. XIII), o de Hereford (ca. 1290) ou o da abadía de Ramsey (ca. 1350). “Isto demostra a relevancia do Camiño e de Compostela como lugar de peregrinación á altura de Xerusalén e Roma. A transcendencia do culto xacobeo é tal que mesmo traspasa a barreira cultural do cristianismo, e é recollido no tratado xeográfico e mais no mapa do cartógrafo musulmán de orixe ceutí Al Idrisi (1154)”, concreta o enxeñeiro.

No de Sawley, un dos mapas ingleses máis antigos que se conservan, a Catedral de Santiago rivaliza, de feito, con iconas de tamaño similar a Roma, Constantinopla, Xerusalén, Alexandría ou a Torre de Babel. O de Ebstorf, descuberto nesta localidade alemá, é o mapamundi medieval máis grande dos que se conservan. Malia seren as posicións relativas dos elementos xeográficos do territorio peninsular moi erróneas, a toponimia galega é abondosa e a representación específica da catedral transmite, unha vez máis, a importancia do culto ao Apóstolo Santiago na época.

O máis coñecido dos mapamundis medievais do chamado estilo inglés, e o medieval de maior tamaño que se conserva, o de Hereford, amosa a catedral da localidade británica que lle dá nome a case 1.100 topónimos e inscricións. Entre eles figura Compostrinia (Compostela), que se le xunto a un edificio relixioso coa lenda templum sancti iacobi. “Á dereita da Catedral e da torre de Hércules encontramos o fluvius mineus (o río Miño), que completa unha descrición inusualmente detallada de Galicia nun mapamundi medieval”, valora Marcos Paco.

Todos estes mapamundis medievais son cartografías moi sinxelas, esquemáticas e con escaso rigor científico, como é propio dunha época na que a Geographia (s. II) de Ptolomeo, obra cimeira da cartografía científica, caera no esquecemento. Pero cómpre ter en conta tamén, aclara Marcos Pavo, que estas obras non pretendían unha representación xeometricamente exacta, senón que tiñan un sentido simbólico e destinado a explicar o mundo dende a concepción cristiá.

GALICIA NOMEADA. O secretario xeral de Política Lingüística foi outro dos relatores da xornada de clausura. Valentín García abordou o compoñente lingüístico, cultural e turístico do Camiño. Entre outras cuestións, fixo balance de Galicia Nomeada, o proxecto colaborativo creado pola RAG e a Xunta para promover a participación cidadá na recolla da microtoponimia galega. Dende a súa posta en marcha en decembro de 2019, as 2.835 persoas rexistradas na aplicación achegaron máis de 48.500 nomes de leiras, fontes, camiños ou penedos, dos cales xa foron revisados e validados pola RAG máis de 40.600, resume Valentín García.

O responsable da Secretaría Xeral de Política Lingüística incide tamén no potencial turístico da toponimia, que conta con “moitos exemplos ligados a mitos do culto xacobeo, e que agochan lendas pagás e cristiás”. Un 60% do territorio galego polo que pasan as rutas xacobeas ten a microtoponimia recollida e dispoñible para os peregrinos, apunta.