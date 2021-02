Compostela, una de las tres urbes con incidencia inferior a 150 casos

Con una incidencia a catorce días inferior a 130 casos por cada 100 mil habitantes, la capital gallega se convertía ayer en una de las tres urbes de Galicia, junto a Vigo y Ourense, que consigue reducir su tasa por debajo de los 150 casos por cada 100 mil habitantes. Esto, en la práctica y según el anuncio realizado hace unos días por Alberto Núñez Feijoo, no implica más relajación de las medidas que las que afectarán de forma general a aquellos municipios con una incidencia inferior a 250. Sin embargo, sí implica que en el futuro pueda haber menos restricciones de las que entrarán en vigor mañana para los niveles más bajos.

Los datos que tiene actualmente la ciudad van en consonancia con la situación del área sanitaria, que no vivía una evolución tan favorable de la pandemia desde octubre. Actualmente, el área de Santiago y Barbanza tiene 807 casos activos, y una incidencia de 189 casos por 100 mil habitantes. Con estas cifras, es la segunda área menos afectada de Galicia, ya que solo Ourense presenta una situación mejor. Esto implica que, a partir de la medianoche del viernes, la gran parte del área sanitaria tendrá movilidad entre municipios de su área y de fuera de ella.

En este momento, solo Arzúa, Rois y Dodro no disfrutarán de una movilidad tan genérica ya que, con una incidencia superior a 250, solo pueden moverse a un municipio en igual situación. Es decir, no podrá haber movilidad entre Arzúa y la capital gallega. Asimismo, no se podrá consumir en el interior de los locales de hostelería, como sí ocurrirá en Santiago, Padrón o Ames. Otro caso es el de Toques, el único concello del área sanitaria con incidencia en el máximo nivel, superior a 500. Sus habitantes permanecerán, a partir del viernes, en el mismo nivel de restricciones vigente hasta la fecha: con cierre perimetral y cierre total de la hostelería.

Cabe también recordar que, aunque en los concellos con incidencia inferior a 250 la movilidad se permite a los de su mismo nivel, esta máxima no se cumple para aquellos que estén en el área sanitaria de Pontevedra, A Coruña y Ferrol. Es decir, una persona podrá ir de Santiago a Chantada (Lugo) pero no a Vilagarcía (área de Pontevedra) aunque tenga una incidencia similar.