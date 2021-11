Compostos en alimentos poderían contribuír ao tratamento do cáncer

TESE. Algúns compostos isotiocianatos (ITCs) presentes na familia das plantas crucíferas, como é o caso da coliflor ou do brócoli, poden ser útiles na prevención e no tratamento dalgúns cancros de próstata e de mama. Esta é unha das principais conclusións do traballo que de xeito conxunto está a desenvolver persoal investigador do grupo SNL-Lennart Levi da USC en colaboración co de Xenética, Mellora e Bioquímica de Brásicas da Misión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC). Os devanditos compostos poden servir como terapia coadxuvante dalgúns fármacos antitumorais que presentan unha alta toxicidade, alén de poder provocar quimio-resistencia. As achegas destes grupos de investigación viron a luz en diversos foros e publicacións científicas e vertebran a tese de doutoramento Efectos dos isotiocianatos sobre modelos in vitro de cánceres hormonodependentes de Elena Pérez Muñuzuri. ECG