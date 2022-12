Compra de equipos para a posta en marcha do proxecto Sionlla Biotech

Santiago. O Concello de Santiago e a empresa Sionlla Biotech asinan un convenio para subvencionar parte dos gastos necesarios para o equipamento do Centro de Servizos Innovadores para empresas Biotecnológicas (CSIEB) do Biopolo Sionlla. O biopolo é un proxecto industrial estratéxico para Santiago e Galicia, iniciado hai máis de seis anos froito da colaboración público-privada, que se compón de dous espazos: o CSIEB, xa coa obra en marcha que previsiblemente se inaugurará a comezos de 2023, e unha zona de desenvolvemento produtivo, con naves para a actividade empresarial.

No marco deste acordo, o Concello de Santiago achegará 300.000 euros para o equipamento de zonas de coworking, salas de reunións e xestión con mobiliario e servizos de apoio de software; equipamento informático, de videoconferencias e sinalización. Tamén se prevé a instalación de equipamentos para a mellora da eficiencia enerxética e sistemas de alimentación ininterrumpida, así como de equipos para a seguridade das instalacións.

A empresa Sionlla Biotech S.L. é a promotora do proxecto do Centro de Servizos Innovadores para empresas Biotecnológicas (CSIEB) do Biopolo Sionlla, que tivo a súa orixe no Acordo da Sionlla do que forman parte a Xunta de Galicia, a través das Consellerías de Economía, Empresa e Innovación e a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; o Concello de Santiago, a Universidade de Santiago de Compostela, a Cámara de Comercio e a Asociación Área Empresarial do Tambre.

O propio vicepresidente primeiro do goberno galego, Francisco Conde, valorou moi positivamente a colaboración de tódolos actores implicados no proxecto, durante a visita que realizou ás instalacións no mes de agosto. “Conformamos unha alianza moi importante para consolidar este proxecto en Galicia e para que sexa ese elemento tractor que necesita o sector”, indicou. Insistiu, así mesmo, en que a iniciativa será “un elemento vertebrador de iniciativas” que permitirá “tanto atraer e captar talento coma consolidar proxectos industriais”. M.Fernández