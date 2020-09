Con los deberes hechos en nuevas tecnologías

La crisis pilló a Compostela con mucho trabajo avanzado en materia de implantación de nuevas tecnologías, gracias a la estrecha colaboración de las administraciones autonómica y local con el sector privado. Así, uno de los aspectos que se señalaron como claves en la reunión del Eixo Atlántico ya cuenta en la capital de Galicia con una base firme sobre la que desarrollarse.

El denominado Acuerdo da Sionlla para instalar en este polígono industrial de reciente creación un polo de innovación centrado en la Biomedicina y la Biotecnología fue dando pasos firmes, el último este mismo año con la aprobación en el Consello de la Xunta de la instalación de Sionlla Biotech, centrado en la Biomedicina y la Biotecnología, que contará con un presupuesto de más de cuatro millones de euros.

El Ayuntamiento de Santiago, por su parte, ya ha tramitado la cesión de los terrenos necesarios para la construcción de la sede, que contará con veintidós laboratorios y espacios de investigación, a través de los que se espera canalizar el talento formado en la Universidade de Santiago y crear nuevos puestos de trabajo en la ciudad.

reindustrialización. Asimismo, la administración autonómica también ha reservado espacio en este suelo empresarial para favorecer la instalación de nuevas empresas tecnológicas en la ciudad, que ayuden a lo que es el principal objetivo del proyecto, acometer la reindustrialización de Santiago rompiendo con la dependencia de los sectores turísticos y de servicios, que si bien soportaron mejor la crisis de 2008, han sufrido y lo siguen haciendo con la llegada de la pandemia.

De hecho, ya hubo varias empresas que se interesaron por la situación de alguna de las siete parcelas que se han reservado en el polígono, incluso antes de la puesta en funcionamiento del nuevo polo.

Con su creación, empresas e instituciones podrán disponer en un solo centro de instalaciones y equipamientos especializados, además de beneficiarse de la colaboración y las sinergias que se establezcan entre las compañías y los centros de conocimiento.

En este sentido, el centro, que se integrará en el Hub de innovación digital liderado por Bioga, facilitará la colaboración para el desarrollo de nuevos proyectos y modelos de negocio conjuntos, y la interacción con grandes empresas con las que compartirán servicios e instalaciones.

No son los únicos proyectos, ya que cabría sumar el centro de innovación de DataLife, y además la Mesa también participó activamente en la génesis y consecución del proyecto Spin & Up, para la transferencia bidireccional empresa-universidad de conocimiento y tecnología, en el Espacio de Cooperacion Interreg Galicia-Norte de Portugal, en el que la Asociación Área Empresarial do Tambre participa como socio.

En esta misma línea estaría la incubadora de proyectos biotecnológicos BioIncubatech, para el fomento de la innovación y trasferencia de conocimientos en el ámbito de la salud y las tecnologías alimentarias.

Uno de los problemas endémicos al que aludió el alcalde compostelano durante su intervención era precisamente la salida al talento investigador de la USC, al que también se refirió el catedrático de Medicina Ángel Carracedo, que también participó en el acto. Sánchez Bugallo recordó su sorpresa cuando durante una visita de un investigador alemán éste le afirmó que Santiago estaba por delante en investigación en Biomedicina, pero que le faltaba el respaldo de la industria para desarrollar estos conocimientos, y por lo tanto se perdía su rentabilidad.

En la misma línea, Carracedo destacó también el problema de la transferencia de este conocimiento, fallo que impedía la rentabilización del mismo. El nuevo polo vendría a cubrir este hueco, facilitando también la conexión con otros centros de investigación, y promoviendo la creación de un importante número de empleos en la ciudad.

Se invertiría así la actual tendencia que hace que el peso de la industria en el PIB local haya bajado a un 7 % en los últimos años, mientras el sector turístico ha crecido hasta superar el veinte por ciento.