Concello e USC impulsan a III Feira de Emprendedoras de Compostela

Santiago. O Concello de Santiago e a USC colabora, un ano máis, para organizar a III edición da Feira de Emprendedoras de Compostela. Unha feira que ano tras ano quere visibilizar ás mulleres emprendedoras que están creando tecido empresarial innovador, con verdadeiro valor engadido, na comarca de Compostela. Este ano vai dirixida ás universitarias da USC, e as alumnas que asistan á formación e á feira expositiva, e así o desexen solicitar, concederáselles un crédito de libre configuración.

A inauguración da III Feira de outono de Compostela terá lugar o día 29, e no acto participarán o alcalde, Xosé S. Bugallo, e o reitor da USC, Antonio López. É un encontro entre universitarias xurdidas da USC, referentes como creadoras e sustentadoras dun tecido empresarial feminista, con valor engadido e RSE na área de Compostela, con alumnas que estudan diferentes disciplinas na USC, ou que estudaron e xa acabaron, e contemplan o emprendemento como unha saída laboral. Ademais, o Campus de emprendemento con perspectiva de xénero conta cunha parte de formación que terá lugar no Salón Nobre do Pazo de Fonseca. REDAC.