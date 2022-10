Concentración a favor de la mejora urgente del transporte público

Santiago. Representantes del BNG en los ayuntamientos y los parlamentarios Paulo Ríos e Iria Carreira se concentraron en la estación de autobuses de Santiago para exigir la mejora urgente del servicio público de transporte en la comarca de Santiago con el objetivo de poner fin a las graves deficiencias y demandando un estudio de necesidades de movilidad y el cumplimiento de los contratos.

Líneas insuficientes, plazas escasas, impuntualidad y autobuses con deficiencias son algunas de las razones que el BNG pone sobre la mesa para calificar la situación del transporte en Santiago como “caos total” del que se perjudican los vecinos y, de manera especial, el estudiantado que se ve obligado a buscar vías alternativas para asistir a sus centros de enseñanza. Así, el diputado Paulo Ríos manifestó que mientras que la situación ya era “moi deficiente antes do inicio do curso”, ahora “coa aplicación de bonificacións, agravouse por completo”, algo que el BNG enfatizó denunciando el incumplimiento del contrato “por parte da empresa que ten a concesión do 80 % do transporte público diante da parálise da Xunta que non está a tomar medidas para que se cumpran os acordos”. Por su parte, la diputada Iria Carreira insistió en que “as liñas están colapsadas, en especial en horas punta, faltan prazas, non se respectan as paradas nin os horarios establecidos nin se adaptan ás necesidades de poboación”; y apuntó sobre el transporte escolar que “as condicións son insostíbeis, con alumnado que ten que agardar unha hora no centro ou chegar tarde a casa. ecg