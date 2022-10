Concentración en solidariedade coas protestas de mulleres iraníes

Santiago. Onte tivo lugar unha concentración na Praza 8 de Marzo en solidaridade cas protestas lideradas por mulleres iraníes tras o suceso que conmocionou o país enteiro, tras ser asasinada unha muller de 22 anos a mans da “policía da moral”.

Con este fin, o Foro Galego da Inmigración que abraza “a resistencia do pobo iraní contra o réximen que atenta contra os dereitos humanos e especialmente contra os dereitos das mulleres nos últimos 44 anos”, fixo un chamamento, xunto a integrantes da comunidades irani residente en Santiago, a toda a cidadanía comprometida cos dereitos das mulleres, cos dereitos humanos e coa solidaridade internacional para acudir a unha concentración de solidariedade coas protestas desencadeadas polo asasinato a Mahsa Amini e que representan “un berro colectivo contra a represión e o recorte de dereitos e liberdades que se exercen contra as mulleres e contra a poboación en xeral en Irán”.

A TRAXEDIA. Fai tres semanas, unha muller de 22 anos foi asasinada en Irán a mans da “policía da moral” por levar o chamado “hijab inapropiado”. Esa traxedia desatou a ira e a frustración dunha nación que estivo baixo o réxime autocrático dos mulás nos últimos 43 anos.

A resposta tras o crime foi inmediata e nas últimas tres semanas, as protestas, lideradas polas mulleres iraníes foron en aumento e contaron ademais con gran respaldo xa que co apoio de outros sectores da poboación, foron sucedendo e intensificando nas rúas de moitas cidades de Irán. Alén, malia a dura represión do goberno, a mocidade sigue protestando e expresando o seu desexo de liberdade, xustiza e cambio de réxime. ecg