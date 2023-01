Concerto de corais veciñais na igrexa de San Fiz de Solovio

Santiago. A Igrexa de San Fiz de Solovio acolle este Nadal, por primeira vez, un concerto moi especial, interpretado polas corais veciñais Amigos do Castiñeiriño, José Saramago de Vite e Santa Susana. O concerto será de balde e terá lugar mañán ás 18.00 horas. Un dos obxectivos desta colaboración é dar visibilidade á veciñanza de Compostela nun espazo monumental esencial no Nadal de Santiago como é a igrexa de San Fiz, aproveitando a exhibición do belén tradicional que alí se instala cada ano por estas datas.

O belén que se pode visitar na igrexa de San Fiz de Solovio, cedido e minuciosamente montado polo belenista José Uzal, conta con máis de 500 figuras artesanais e inclúe diferentes escenas, pezas en movemento e tamén iluminación e son, que o fan atractivo para todos os públicos. Ademais, San Fiz acolle este ano por primeira vez unha instalación moi especial, froito precisamente da colaboración entre a concellería de Centros Socioculturais e Turismo de Santiago: "CSC no Nadal", unha maqueta artística e participativa decorada pola veciñanza dos 45 centros socioculturais de todo o termo municipal. A exhibición tanto do belén tradicional como da instalación veciñal permite ademais visitar a igrexa de San Fiz, que conta no seu tímpano cunha fermosa representación gótica da Epifanía ou Adoración dos Magos. San Fiz de Solovio, que conta ademais con iluminación interior e exterior con motivo do Nadal, permanecerá aberto ata o 5 de xaneiro.