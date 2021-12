Concerto de Theo Lawrence

RIQUELA. O francocanadense Theo Lawrence chega hoxe ao Outono Códax con todas as entradas vendidas. Actuará ás 21 horas na sala Riquela de Santiago. A apertura de portas será ás 20.30 h. A súa música enterra as súas raíces nas cancións country dos anos 50 e 60, tomando prestados elementos do soul, o pop e o rock and roll daquela época. Unha mestura de estilos e sons, feita cun profundo amor pola tradición pero mantendo o pulso dos tempos modernos. Lawrence abrazou os sons mestizos do sur norteamericano no seu segundo, e ata a data último disco, Sauce Piquante (2019), producido polo mismísimo Mark Neill (The Black Keys). REDAC.