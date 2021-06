Concerto no Paraninfo da USC de Vicent Máñez

música. A Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) ten en marcha a iniciativa A Escola na Cidade, un ciclo de concertos de música de cámara interpretados polos alumnos do Curso Avanzado de Especialización Orquestral do centro. Como colofón dos seus estudos, os xoves músicos están a protagonizar varias actuacións nestas semanas, que están a ter lugar no Paraninfo da Universidade, na facultade de Xeografía e Historia, todas elas ás 20.30 h. O concerto de hoxe comezará coa actuación do viola Vicent Máñez, que interpretará parte da Suite nº 1 para viola de Max Reger e do Concerto para viola e

orquestra de William Walton. De seguido, o violinista Matthias Emmerink achegará ao público dúas obras, varios fragmentos da Sonata para violín n° 5 de Eugène Ysaÿe e a Fantasía en Do de Robert Schumann. A sesión concluirá coa intervención da viola Carmen Navarro. Tocará a Sonata nº 1 para viola e piano do compositor Johannes Brahms. ecg