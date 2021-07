Concertos de Estopa, Izal, Espiño e Iván Ferreiro: a música inunda Santiago

Sen dúbida, xullo foi un bo mes para a música en Compostela. No marco das Festas do Apóstolo e do Festival O Son do Camiño-Perseidas, foron moitos os artistas que xiraron ata a cidade, traéndonos espectáculos de tódolos xéneros e para o deleite dos gustos máis diversos: Vetusta Morla, Camilo, Luz Casal, Rodrigo Cuevas ou Xoel López foron algúns dos invitados.

Para pechar o mes de maneira memorable —e agardando que agosto manteña o nivel—, os próximos días tamén estarán cargados de espectáculos musicais de sona. Comezaba o repertorio co grupo de rumba Estopa, que onte actuaba no Monte do Gozo ante unha multitude: a dos fans de toda a vida, que tantas veces cantaron Por la raja de tu falda nos locais de Santiago ou escoitaron os CD nas viaxes en coche. Porque Estopa gusta a novos e non tan novos, indistintamente.

HOXE. Nun ano coma este, as Perseidas apostaron por achegarnos a cantantes e bandas españolas e galegas. A súa aposta por Izal, un grupo de música indie pop de orixe madrileño, fixo que todas as entradas se esgotasen. O grupo encabezado por Mikel Izal rodou acadando un éxito que se reflicte nos seus cinco discos (un deles, un recopilatorio de versións en directo) e máis de 850.000 ouvintes mensuais na plataforma Spotify.

Será este o segundo prato da noite (e o “prato forte”, depende de para quen), pois antes poderemos desfrutar da actuación da artista Maren, unha bilbaína nada no 2001 pero que xa pisa os escenarios con forza. Durante o confinamento, Maren presentou dous sinxelos previos ao seu disco, Dear Murphy e Fotosíntesis, ademais dun tema de inspiración dream pop: Te invito a mi piscina para matarte. Ambos concertos terán lugar no recinto do Monte do Gozo, sendo Maren ás 20.45 , mentres que Izal será ás 22.00 h.

APÓSTOLO. En canto á programación do Apóstolo, hoxe terá lugar o concerto de Espiño, a banda formada por Alfonso Espiño, Fran Facal, Brais Sánchez e Ale González. A agrupación encabezada por Espiño, músico e investigador, tocará o seu habitual repertorio (Rebobina, Flores, tambores e ilusións, Sen dúbida, Florinda...), pero tamén traerá sorpresas. Entre elas, unha homenaxe aos músicos composteláns Bibiano Morón e ao grupo N.H.U., dos que interpretarán algunha das cancións máis coñecidas. Ás 21.00 horas, no Parque de Galeras.

Tamén o venres chega o nigranés Iván Ferreiro, un asiduo da cidade e, en xeral, de tódolos festivais galegos. Moitos dirán que sen a súa aparición non hai festa que se precie.

E é que Ferreiro, os seus bailes e o seu repertorio de discos (once, para ser exactos), son ingredientes indispensables para a diversión compostelá, ao igual que cantar Turnedo (e decepcionarse cando non a toca). Será na praza da Quintana ás 22.00 h.