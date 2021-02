Concertos didácticos na CdC adicados ao Camiño

A Cidade da Cultura de Galicia segue a ofrecer alternativas de ocio, a pesar da pandemia. Así, programa os sábados 20 e 27 de febreiro dous concertos didácticos en liña que, dirixidos a todo tipo de público, permitirán achegarse dun xeito lúdico á lírica medieval galego-portuguesa e á gaita de fol.

Ambos concertos amosarán a influencia do Camiño de Santiago na nosa música, a través dun percorrido no tempo e no espazo polas Rutas Xacobeas da man da soprano Esperanza Mara e dos músicos e artesáns Rosa Sánchez e Pablo Carpintero.

Baixo a máxima de que os camiños levan e traen, este pequeno ciclo de dous concertos didácticos propón ao público familiar unha viaxe musical polas Rutas Xacobeas, como lugares de extraordinaria viveza cultural. A primeira das citas será este sábado 20 de febreiro, da man de Pablo Carpintero e Rosa Sánchez para afondar nos distintos tipos de gaitas de fol que podemos atopar na Península Ibérica e tamén no occidente europeo, interpretando repertorios propios de cada zona e empregando tamén a dixitación e outros xeitos característicos.

O seguinte sábado, 27 de febreiro, será a quenda da soprano Esperanza Mara que, partindo dun recortable dos músicos do Pórtico da Gloria, transportará á audiencia á época medieval a través dos sons de arpas, salterios, fídulas ou laúdes, e das melodías da lírica galego-portuguesa.

Os dous concertos do ciclo A música e o Camiño poderán seguirse en streaming a partir das 12.00 horas a través da canle de Youtube da Cidade da Cultura.

Rosa Sánchez e Pablo Carpintero son músicos e artesáns. Xuntos levan trinta anos percorrendo os lugares da Península Ibérica e Baleares onde está presente a gaita de fol, entrevistando e gravando o repertorio de mulleres e homes ata recoller máis de setecentas horas de gravacións de campo que conteñen o maior arquivo peninsular de gravacións de gaiteiros. Tamén rexistraron máis de trescentas gaitas de fol antigas e replicaron moitas delas, xuntando a maior colección de orixinais e réplicas da península. No seu recital no Gaiás partirán dunha reprodución da gaita da Cantiga 350 das Cantigas de Santa María –a representación da gaita máis complexa daquela época en Europa–, para seguir as diferentes Rutas Xacobeas cara a Portugal e o occidente europeo, seguindo o mesmo camiño que puido levar ás gaitas do noroeste peninsular a espallarse polo continente, todo a través das rutas do Camiño de Santiago no seu momento histórico de máximo apoxeo.

O talento destes dous músicos e a maxia da música permitirá ao público conseguir albiscar paisaxes abertas, como a Terra Chá, Sanabria ou o Planalto Mirandés, grazas aos sons graves das súas gaitas, de pezas longas e grandes palletas, e aos xeitos de tocar sobrios característicos desas zonas.