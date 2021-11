Concheiros bate récords de prórrogas: ahora se habla ya de finales de enero

Puede que a más de uno le parezca una broma de mal gusto, pero no lo es. El caso es que solo unos días después de que el Ayuntamiento aprobase una prórroga para la finalización de las obras en la calle Concheiros, que suponía el enésimo retraso, esa fecha estimada justo antes de la Nochebuena tampoco se va a cumplir.

El alcalde de Santiago se refería ayer en Onda Cero a la evolución de las obras explicando que “o asfalto se asfalta nun día, pero a pedra hai que cortala, hai que colocala e a dirección facultativa da obra estima un retraso duns 30 días”. A mayores, por supuesto, de todos los retrasos ya acumulados hasta ahora. Bugallo añadió que “hai unha declaración da empresa na que da conta da imposibilidade de remate da obra antes do 22 de xaneiro”. O sea que esa es la nueva fecha, al menos la de esta semana. Con todo, el regidor explicó que esta situación “dará lugar á apertura do expediente correspondente, e en virtude dese expediente se estudiarán as sancións que podrían corresponder” por los continuos retrasos de la obra.

Bugallo añadió asimismo que “esta é unha obra na que todos estamos sufrindo, os veciños e os comerciantes e nós sufrimos, Javier Fernández, o concelleiro de Obras, tamén posiblemente dos que máis, en todo caso eso non resolvería os problemas que temos”.

Por su parte, el presidente del PP de Santiago, Borja Verea, señaló a este respecto que “hay que ser muy respetuosos con el sufrimiento de comerciantes y vecinos de la rúa Concheiros”, y añadió que “los responsables públicos estamos para resolver problemas y no para quejas públicas de sufrimiento”, en relación precisamente a las palabras del alcalde compostelano haciendo mención al gran sufrimiento que está padeciendo el concejal de Obras. Borja Verea añadió que “esperemos que la obra acabe cuanto antes”, aunque es consciente “de los problemas de aparcamiento” con los que se van a encontrar los vecinos una vez terminen las obras.

La única alternativa a la desaparición de la mayoría de las plazas de estacionamiento fue, desde un principio, la explanada de Altiboia, ya en muchos momentos ocupada por los vecinos que residen allí. Y unas cuantas plazas habilitadas en Triacastela, aunque hay que tener en cuenta que allí ya se aparcaba y la urbanización de la zona no será el milagro de los panes y los peces. Por tanto, no habrá mucha alternativa viable para los vecinos.