Concheiros: manos a la obra tras finalizar los trabajos previos

La maquinaria que debe realizar los trabajos de reurbanización de la rúa dos Concheiros ya está preparada para llegar a la zona y comenzar las obras este lunes. Tras una semana con el acceso a la calle cortado, ahora los elementos de obra ya dividen en dos el interior de la rúa, en la parte más cercana a la acera impar. Queda abierto el carril de salida, algo que en principio se mantendrá siempre que sea posible.

Las obras durarán al menos nueve meses con el objetivo de que estén finalizadas para la próxima primavera, antes de que comience la temporada alta del Xacobeo, cuando se prevé que el turismo y el peregrinaje recuperen músculo tras la peor temporada de su historia. Los trabajos abarcan desde el cruce con la avenida de Lugo, también en proceso de obras, hasta la rúa de San Pedro.

Una de las principales novedades será el ancho de las aceras. Ambas tendrán el mismo ancho en los dos lados, de unos tres metros para hacerlas más cómodas y amplias de cara al tránsito de los peregrinos y de las personas que acuden cada día a los comercios. También se pondrá más zona de arbolado y de mobiliario urbano. El deteriorado pavimento de adoquín se sustituirá por hormigón encintado, al igual que se ha hecho en otros tramos del casco histórico, como Castrón Douro, As Rodas o Sar.

APARCAMIENTO. Las obras conllevan la supresión de buena parte de las plazas de aparcamiento existentes. Para tratar de compensarlo, se han habilitado unas ciento veinte en la rúa da Altiboia, al lado del Conservatorio Profesional de Música. Cuatro hileras forman este aparcamiento, de las cuales una de ellas se reserva a personas con tarjeta de residente. Otra área destinada a aparcamiento es Triacastela.

Existe una preocupación entre los vecinos por esta cuestión. Son muchos los que dudan de que las plazas habilitadas vayan a resolver la situación que trae consigo esta obra. En el caso de Altiboia, estas semanas el aparcamiento está al 80 % de capacidad en las horas punta. De hecho, esta semana la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, propuso que el Ayuntamiento de Santiago habilite más plazas de aparcamiento destinadas a los residentes en la zona de Concheiros y señaló algunas posibles alternativas, como podrían ser las de la rúa de Bonaval o Costiña do Monte “como reclama a veciñanza da zona”.

¿CÓMO AFECTARÁ AL COMERCIO EN NAVIDAD? La idea es mantener abierto un carril de circulación en todo momento aunque no se descarta que en algún punto concreto de los trabajos sea necesario interrumpir temporalmente la circulación. El concelleiro de Obras, Javier Fernández, aclaró en las últimas semanas que esos cortes temporales no se llevarán a cabo en Navidad con el fin de que no se entorpezca la mejor campaña del año para el tejido comercial de la rúa.

Así, tras una semana de adaptación a los nuevos tramos de circulación, la maquinaria empezará ya los trabajos a pie de calle a partir del lunes y empezará a asomar el futuro Concheiros.