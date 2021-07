Concluída a edición máis complicada do festival Atlántica

Santiago. O pasado 11 de xullo remataba a novena edición do festival Atlántica, marcada polos desafíos que impuxo a pandemia. O evento foi quen de superar estas limitacións e facer chegar os contos ata unhas cinco mil persoas, unha cifra razoable tendo en conta as limitacións de aforo imperantes.

Segundo Soledad Felloza, directora do festival, “o pequeno formato dos espectáculos de narración oral e a súa capacidade de adaptación demostran que é posible facer cultura segura tomando as medidas apropiadas” e que “ese é o camiño polo que Atlántica vai seguir apostando”.

Foi unha edición marcada polas novidades: nova estación, novos espazos e novas propostas. O festival trasladouse ao verán por mor das restricións e aproveitouse para ocupar lugares onde nunca estivera antes. Unha elección de espazos que estivo marcada polo desexo de vincular o patrimonio material co patrimonio inmaterial da tradición oral. Esta busca tivo como resultado, en palabras de Felloza, “ o redescubrimento de lugares singulares como espazos culturais, unha oportunidade de poñelos en valor e probar a súa idoneidade para espectáculos”.

A directora tampouco esquece a alegría amosada polo público pola celebración do festival, un sentimento constatado “in situ nos propios espectáculos e tamén a través das redes sociais”. Con ese sentimento de ledicia, a organización xa está traballando no encontro do 2022, no décimo aniversario. Iago Salgado