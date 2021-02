Concurso de disfraces en Fraguas TV

Os alumnos do instituto Antón Fraguas non puideron este ano celebrar no pavillón do centro o seu particular Entroido, pero o equipo directivo e profesorado do IES preparou para eles o programa especial de Entroido emitido onte pola noite na canle de Youtube do centro, Fraguas TV. Dúas profesoras disfrazadas, ás que non se lles ve a cara, foron as encargadas de inaugurar o espazo, e os alumnos tiveron a oportunidade de votar nunha enquisa en Instagram quen crían eles que se agochaba tras as máscaras. O fío condutor do espazo púxoo o director do centro Carlos Encisa, así como o seu alter ego: el mesmo disfrazado de pallaso, mesmo personaxe que os días anteriores animou aos alumnos a participar no concurso de disfraces.

Para el pediuse aos rapaces unha gravación que recollese a actuación da persoa ou persoas participantes, e pedíuselles que seguisen un formato similar ao dos vídeos de Tik Tok. Todo, por suposto, con algún tipo de disfrace co que podían desfilar, ou tamén cantar, bailar, facer humor, malabares... Con eles tamén podían saír algúns dos seus convivintes. Toda a información se ofreceu ao alumnado na conta de Instagram do centro, e tamén na web. As redes sociais están xogando un papel clave no centro e, ao gaio da pandemia, Encisa diríxese periodicamente aos alumnos coas recomendacións sanitarias a seguir. De feito, tivo un papel moi importante para ofrecer información sobre o cribado sanitario que realizou o Sergas a todos os alumnos e docentes do instituto.