Concursos para bandas de rock y folk en el GO Festival Go!Go!Zo!

Conciertos, sesiones musicales para los más pequeños, talleres formativos y concursos son los principales ejes del GO festival Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22, que regresa en julio al Monte do Gozo con una segunda edición “chea de novidades” y en la que se quiere “dar un chanzo máis na promoción do talento do país coa celebración de dous certames”, tal y como indicaron desde la organización.

Precisamente en estos dos concursos, XeneraSon Rock y XeneraSon Folk, para los que ya están abiertas las inscripciones, radican las principales novedades del festival. “No caso do XeneraSon Rock, andamos á procura das mellores bandas noveis pertencentes a academias de música tanto de Galicia como de Portugal”, mientras que el XeneraSon Folk “ofrecerá unha contorna única á disposición das agrupacións de música e baile tradicional de Galicia”.

El certamen XeneraSon Rock se desarrollará en dos fases, las semifinales, que se celebrarán los días 1, 2 y 3 de julio, y la final, que tendrá lugar el día 30 de julio.

“O obxectivo desta proposta”, explican fuentes de la organización, “é poñer en valor ás futuras promesas da música ofrecéndolles un escenario profesional e unha ampla equipa para que as actuacións sexan o máis próximas á realidade dun festival”, animando a participar a grupos “tanto se aínda están na academia coma se están a comezar a súa andaina no eido musical”.

Para competir en el XeneraSon Rock hay que inscribirse en la sección de reservas de la web del festival www.gogozo.gal, siendo el precio por persona inscrita de 25 euros.

“As bandas que se anoten deberán concretar o nome, o número de integrantes e os instrumentos que tocan para poder facilitar os cambios de escenario”, indican los promotores del certamen, cuyo plazo de inscripción finalizará el próximo 15 de junio.

Sobre el desarrollo del XeneraSon Rock, explican que “un xurado profesional será o encargado de valorar as actuacións pasando á última fase seis bandas, e desas seis, dúas serán as gañadoras”.

El premio será la grabación de un LP en un estudio profesional y actuaciones en el Festival Revenidas y en el ciclo Atardeceres no Gaiás que se celebra en la CdC.

También el XeneraSon Folk se desarrollará en dos fases, semifinales (previstas para los días 12, 13 y 14 de agosto) y la gran final, el día 20 de agosto. Al igual que en el de rock, los grupos interesados en participar deberán inscribirse previamente en el certamen a través de la web.

“O xurado estará composto por tres persoeiros ligados ao folk e á música tradicional galega e terán en conta nas súas valoracións a execución, dificultade e roupa das agrupacións”, adelantaron sus organizadores, indicando que “as dúas vencedoras obterán un premio en metálico e poderán actuar nun prestixioso programa de televisión”.

SESIONES DJS Y REGGAE. Al igual que en la primera edición, en la que cosechó un gran éxito de público, el GO festival Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 incluirá una amplia oferta lúdica, convirtiendo el Monte do Gozo “no lugar idóneo para o lecer estival”.

Para ello la organización ha preparado una amplia programación estival en la que no faltarán sesiones musicales, protagonizadas por “arredor dunha ducia de picadiscos que ofrecerán os máis variados estilos”.

Además, a mayores, se creará una sección pensada especialmente para los amantes de la música reggae.

Se trata del ciclo GoZo Station, en el que tal y como indican desde la organización del festival, “achegarase ao público ás orixes da cultura xamaicana co Soundsystem, artistas reggae de primeiro nivel e outras propostas culturais” que enriquecerán la novedosa propuesta.

Esta sección del Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 ya tiene fechas en el calendario estival, llevándose a cabo los días 23 de junio, 15 de julio y 27 de agosto, tal y como adelantaron desde la propia organización.

Asimismo y siguiendo el esquema del pasado año con la primera edición del festival, la programación se completará con numerosas propuestas que pueden consultarse en la web y a las que se añadirán algunas más, entre las que destacan “macroactuacións de rock e folk, exhibicións e masterclasses de zumba ou veladas de combos musicais”, sin olvidar que a lo largo de los próximos meses de verano habrá también “outras sorpresas” para llenar de ritmo el Monte do Gozo.