Condena por el vil ataque contra Carmen Calvo

vandalismo. El PSdeG rechazó el ataque contra la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, después de que ayer apareciera una muñeca con una fotografía de su cara colgada en un árbol en una plaza del casco histórico de Compostela. “Nunha sociedade democrática, a violencia e as ameazas non teñen cabida”, destacaron los socialistas de Galicia. “Rexeitamos os actos contra a tolerancia e o respecto”, recalcó el PSdeG después de que el secretario general, Gonzalo Caballero, trasladara a la vicepresidenta “todo o apoio dos e das socialistas de Galicia”. Asimismo, la propia vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática condenó la aparición de esta muñeca ahorcada con su cara en un árbol en redes sociales. “Ni la violencia ni las amenazas tienen cabida en una democracia. Así no”, señaló Calvo en una publicación en su cuenta de Twitter, enlazando la publicación de elcomún.es, medio que informó de esta acción. Al parecer varias personas anónimas colgaron la muñeca con la frase “me he perdido por dónde queda el patriarcado”, en alusión a su postura dentro del feminismo. Desde el Partido Popular también mostraron su condena por este vil acto. redac.