Condena por los daños a causa de la inundación en un garaje privado

Parcial. El Ayuntamiento tendrá que indemnizar con 4.888 euros a un particular por los daños que sufrió su vehículo a causa de una inundación que se produjo en su garaje. La sentencia rebaja la cantidad que reclamaba el interesado, pero reconoce la relación de causalidad entre la inundación y los daños, estima que la indemnización no puede superar el coste de la reparación. Otra sentencia, a reclamación de otro particular, le reconoce una indemnización de 396 euros por los daños que provocó en su local una fuga producida en la red de saneamiento que provocó problemas en las instalaciones. ecg