Conferencia do arquitecto Carlos Pita no salón de actos do Museo do Pobo

AXENDA. A delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia celebra hoxe, 13 de outubro, a última conferencia do ciclo Próximos, unha actividade que o Colexio compostelán iniciou en 2020 –interrompida polo estalido da pandemia–. O ciclo ter por obxecto dar voz a estudios de arquitectos de mirada e ámbito galegos. Nesta ocasión, a quenda será para o arquitecto Carlos Pita que impartirá o relatorio Construír espazo público, no salón de actos do Museo do Pobo Galego, situado na costa de San Domingos (á beira do CGAC), a partir 19.00 horas. O arquitecto falará da súa obra de rehabilitación da Praza de Armas de Ferrol, no Barrio da Magdalena, xoia do urbanismo racionalista do século XVIII e premiada recentemente na última edición dos Premios COAG na categoría de deseño de espazos urbanos, xardinería e paisaxismo. En liña co fundamento inicial deste proxecto, Pita sinala que “é fundamental reivindicar, unha vez máis, a figura do concurso como ferramenta para a construción dunha mellor arquitectura, así como espazo aberto de reflexión e experimentación, ademais de ser a fórmula que posibilita o acceso ao encargo de obra pública da maneira máis democrática, equitativa e xusta posible”. ECG