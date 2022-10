Confortables zonas para el descanso en el Hórreo

Las obras en la rúa do Hórreo parecen estar acercándose a su fin. Los trabajos se centran ahora en la instalación de los bancos y de los semáforos que permitirán normalizar tanto la circulación rodada como el tránsito de peatones en este nuevo espacio que da acceso al Ensanche compostelano desde la estación intermodal. Los operarios se centraban en las últimas horas en la colocación de los bancos en el entorno, donde las aceras están humanizadas con amplias zonas verdes.

La reforma está prácticamente finalizada y tanto los vecinos como los usuarios de la estación intermodal están deseando que la zona vuelva a la normalidad, pese a que los trabajos de construcción de la nueva estación de ferrocarriles ya están en marcha y tienen levantada buena parte de las inmediaciones de la nueva intermodal. La instalación de bancos en el Hórreo coincide también con la colocación de los nuevos asientos públicos inteligentes en el marco del programa Smartiago.

Estos bancos no solo cumplen su cometido de servir para el descanso puntual de un vecino, sino que además aprovecharán para recoger datos tanto de su propia utilización como de la zona en la que están situados. Esta puesta en marcha comenzó ya por San Pedro de Mezonzo, pero está previsto que en las próximos jornadas se instalen también en zonas como las de Carreira do Conde, Hórreo o Xoán XXIII, entre otras. Serán 22 bancos que le darán un toque ultramoderno a las calles en las que se instalen, aunque no está muy claro si sus sensores y cámaras sobrevivirán mucho tiempo al gamberrismo nocturno. Además de las citadas calles también se instalarán en la plaza de Galicia, la rúa dos Feáns (Biblioteca) o junto al Ambulatorio Concepción Arenal.

A través de sistemas de control se registrarán de forma anónima los movimientos peatonales y de vehículos que se producen en las calles donde se instalen, para procesarlos y con ellos establecer pautas de comportamiento que permitan gestionar la movilidad peatonal.