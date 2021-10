Congreso da Sociedad de Gastroenterología

Sanidad. Santiago foi sede do XXVII Congreso da Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) que presidiu a doutora Rosaura Leis e reuníu a máis de 400 especialistas nacionais no Pazo de Congresos. Nel tratáronse temas como os retos na alimentación e nutrición pediátrica, tratamento dos trastornos do ciclo da urea, ou novas abordaxes en patoloxía gastroenterolóxica grave. As consultas dos problemas de nutrición e alimentación pediátrica son das máis frecuentes na actividade asistencial pediátrica e teñen gran trascendencia tamén para a posterior vida. A Unidade de Gastroenteroloxía, Hepatoloxía e Nutrición Pediátrica do Servizo de Pediatría do CHUS conta cun gran prestixio e proxección nacional, fundamentado nos seus amplos coñecementos, dinamismo e implicación, que non só abarcan o ámbito asistencial. O seu labor tamén se estende ao campo docente. ecg