Conservar os espazos de convivencia

Hai moitos anos, aínda que ás veces se me antollen poucos, asistín en Compostela á estrea daquela película, protagonizada por Sancho Gracia e baseada nunha novela do cubano Miguel Barnet, titulada Gallego. Ó longo da proxección houbo momentos nos que a emoción esganaba a gorxa dos espectadores e momentos houbo no que as risas xurdían francas e espontáneas ó contemplar a sucesións de imaxes que ían aboiando na pantalla. Todo normal.

Ás poucas semanas do que acabo de contarlles asistín n’A Habana á estrea cubana da mesma película. Novamente, todo ó longo da proxección, fóronse sucedendo os momentos de emoción intensa e os de risa aberta. A sorpresa foi que, nas secuencias onde os galegos nos riramos, os cubanos non o facían en absoluto; e, onde a nós non nos facían graza os sucesos narrados, era notable o grao de complicidade ou de satisfacción dos espectadores, cando non evidentes as gargalladas que os acompañaban. A película era a mesma, a historia era a mesma, os mesmos eran os actores e mailo seu entorno, pero outras eran as emocións que suscitaban nun público ou noutro.

Non sei se será de feitos coma este que lles describo a consideración de que o humor inglés non existe e que o que sucede é que os ingleses son así e, xustamente ese seu modo de ser, é o que a nós nos fai graza mentres que pra eles é normal. Tampouco non sei se deberei falar dun patrimonio emocional no que contextualizar o noso comportamento colectivo, pero igual si. Igual podemos falar dun xeito de habitar, comprender e expresar ó mundo. A iso pódeselle chamar cultura? Estou convencido de que si e de que non noutra cousa consiste esta.

Efectivamente, o mesmo que defendemos e facemos esforzos por conservar íntegro ou por recuperar o noso patrimonio histórico, ou o patrimonio monumental que nos é propio -Galicia é a suma de románico e barroco, a penas do gótico, por exemplo- ou mesmo tamén o patrimonio natural, xa saben, as nosas fragas e os nosos ríos, o clima ó que estamos afeitos, os nomes que lle damos ás distintas neboeiras ou á distintas chuvias, todo iso, fai que sexamos como somos. Polo conxunto de todas esas actitudes e comportamentos identificásenos e se nos coñece e recoñece como galegos. Así ven sendo, cando menos, dende os tempos nos que eramos os kallaikoi, os galaicos, tal e como Estrabón nolo conta nos seus escritos de hai xa miles de anos.

Seguro que me repito, pero vou recordar un momento paradigmático. Sucedeu no Parlamento británico, en plena Segunda Guerra Mundial, cando a oposición lle reprochou a Winston Churchill que, estando como estaba o país padecendo as miserias propias do enfrontamento bélico, teimase en manter os mesmos orzamentos prá cultura que defendera nos tempos de paz. Entón, aquel inmenso fumador de habanos, ergueuse do seu escano e formulou unha pregunta, esta: Se non loitamos pola nosa cultura poden explicarme as súas señorías porque e pra que loitamos?

Se non defendemos o noso xeito de habitar, comprender e explicarnos e explicar o mundo, por moi peculiar que este sexa e distinta sexa a consideración que lle mereza á xente; se non loitamos por manter o noso patrimonio emocional, no caso que nos ocupa, que é aquilo polo que paga a pena loitar? Alguén recorda o nome do banco que ocupou o baixo no que se asentou o Café Avenida en Compostela, en tantos outros baixos en tantos outros sitios do país?

Volvemos estar en serio perigo de que desapareza outra das nosas referencias emocionais, outro espazo de convivencia, no que asenta o espírito que durante case que un século alentou non pouca da nosa actividade intelectual e mesmo lúdica no que aínda se conserva a mesma atmosfera, o mesmo aire que respirou unha parte significativa da xente que nos axudou a ser como somos, a continuar sendo como somos, e a habitar o mundo como o habitamos. O compostelán Café Derby está nun tris de desaparecer do mapa. Con el gran parte das nosas emocións colectivas, urxe evitalo.

Non son eu quen pra convocar a ninguén a se manifestar en contra de tal desaparición do noso patrimonio monumental, histórico ou emocional, xa me gustaría, pero si o son de unir a miña voz á de todos aqueles que se manifestan en contra dela. Estamos en tempos que, dalgún xeito, poderíamos denominar bélicos; neles, se os nosos esforzos non se centran na loita común polo noso xeito de abranguer o mundo -e os cafés coma o Derby, son un anaco desa comprensión, dese espírito- e se non somos quen de defender o noso patrimonio recabando das instancias pertinentes todos os esforzos que as leis permiten e a conciencia esixe, pódenme explicar que é o que pintamos os axentes e os creadores culturais na desfeita que nos agarda?

Oxalá estas liñas sirvan ó espírito que de xeito individual xa está a reclamar o dereito á conservar os nosos espazos de convivencia e axuden a dar unha resposta, organizada e colectiva, de todos aqueles que, dende o exercicio da actividade artística e cultural, reclamamos e aínda outros máis reclamen, todos xuntos, a conservación do Café Derby como parte integrante do noso patrimonio cultural e fundamental do noso dereito a sentir as emocións que nos conmoven e animan na difícil tarefa de vivir.