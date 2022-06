Constenla demanda retomar as obras de Figueiras nas instalacións deportivas

Santiago. O Grupo Municipal do Partido Popular, por medio do seu portavoz, José Antonio Constenla, vai presentar unha iniciativa plenaria na procura dun acordo para instar ao goberno local a que reinicie coa maior urxencia posible os traballos para a mellora dos equipamentos deportivos e sociais na parroquia de Figueiras, que permanecen paralizados desde antes de marzo de 2021, cando se acordou a rescisión do contrato, ante a “inxustificable e prolongada demora” da empresa adxudicataria. Mentres tanto, os populares solicitan que se extremen as medidas de seguridade para evitar o acceso á zona das obras en previsión de posibles accidentes.

Transcorrido case ano e medio da decisión de rescindir o contrato, a zona -próxima á igrexa parroquial- permanece abandonada, con gabias abertas, moreas de terra e coa maleza facéndose dona do lugar, mentres o goberno continúa sen proceder a unha nova licitación e a conseguinte adxudicación que permita retomar os traballos.

Para o portavoz popular, “non se entende este gran retraso para continuar coas obras nesta importante zona de expansión da parroquia, sobre todo tendo en conta o perigo que supón o estado de abandono actual, cheo de obstáculos e de maleza e sen as debidas medidas de seguridade que impidan o acceso ás instalacións nestas condicións”. O contrato para a mellora de equipamentos deportivos e sociais na parroquia de Figueiras foi subscrito o 26 de marzo de 2019, cun mes para a acta de comprobación e un orzamento de 255.068 euros, con cargo ao POS+2018 da Deputación da Coruña. As obras, cun prazo de execución de catro meses, deberían estar concluídas o 26 de agosto de 2019. Rematado o prazo, a empresa solicitou unha ampliación de 439 días, xustificando a demora na imposibilidade de atopar un provedor da estrutura prefabricada definida no proxecto. Ante esta petición, a xunta de goberno acordou a rescisión do contrato. redacción