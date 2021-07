Contacontos e xogos na Alameda

AXENDA. A rede de Centros Socioculturais programou para hoxe, 2 de xullo, unha nova xornada de xogos no Paseo da Ferradura, no marco do programa Vive o Verán 2021. As actividades comezarán ás cinco da tarde; e rematarán ás oito cun espectáculo de contacontos e clown: A verdadeira historia de Hamelín con Moc Moc-Re-Clown. Estas actividades forman parte dos Venres de xogo e contos na Ferradura, que se prolongarán ata o 16 de xullo. Trátase dunha das novidades desta edición de Vive o Verán, un proxecto lúdico-educativo que programa 225 actividades divididas en sete apartados. En total ofértanse 2.160 prazas nos centros socioculturais urbanos; ás que se suman outras 200 nos do rural. REDAC.