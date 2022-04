Contradicciones

Soy una persona con artritis reumatoide sometida semanalmente a un tratamiento inmunodepresor; soy, por tanto, una persona inmunodeprimida.

El pasado 4 de marzo, una de mis hijas se registró como positivo por covid en la página web que facilitaba entonces el Sergas con dicho fin y, evidentemente, me identificó como contacto estrecho. Al día siguiente, 5 de marzo, recibí un sms del Sergas comunicándome la situación y en el que se me pedía que cubriese un formulario introduciendo un código personal que me aportaban. Una de las casillas a marcar era, precisamente, si tomaba algún tratamiento inmunodepresor. En un par de horas recibí del mismo servicio de salud un nuevo sms con un enlace en el que debía revisar las indicaciones de cuarentena que había de seguir y en el que se me comunicaba que se me solicitaría una prueba PCR al paso de cinco o seis días desde el último contacto con el caso. Entrando en dicho enlace se podía leer: “Contacto estreito inmunodeprimido+PDIA”, así como las medidas de cuarentena domiciliaria que debí seguir para evitar nuevos contagios y, de nuevo, el aviso de que en 5-6 días se me solicitaría una prueba para el SARS-CoV-2 o que, en su defecto, debería prolongar la cuarentena hasta pasados los 10 días del último contacto. Telefónicamente, mediante una grabación, se me advirtió de que en caso de incumplir dicha cuarentena podría ser sancionada por el Sergas.

(El 5 de marzo, otra de mis hijas fue positivo también, y se repite de forma idéntica el proceso).

Una vez leídas todas las instrucciones y escuchada la referida grabación, solicité una consulta telefónica con mi médico de cabecera para pedirle la baja; puesto que no fui atendida, solicité una nueva consulta. Esta vez sí fui atendida por una sustituta de mi médico y, puesto que no sabía codificar mi situación, ya que yo no estaba dispuesta a que constara en la baja que me aquejaba de catarro, porque no lo tenía, me dijo que al día siguiente hablaría con otro médico para solucionarlo. Efectivamente, recibí otra llamada de otro sustituto de mi médico. Pero tampoco sabía cómo codificarlo, así que decidió consultarlo con Inspección y me solicitó una prueba PCR para ese mismo día (11 de marzo). El lunes 14 de marzo, nuevamente, me llama el sustituto de mi médico para comunicarme el resultado de la prueba (indeterminado) y darme el alta. En el parte de baja el diagnóstico era “contacto y sospecha covid”.

Un mes después, el 18 de abril, recibí una carta procedente del Servicio de Inspección de Servizos sanitarios en la que se me comunicaba la anulación de baja médica por error de codificación. Sorprendida, envié un correo electrónico a dicho servicio alegando todo lo aquí expuesto y en el plazo de dos días mi médico de cabecera se puso en contacto conmigo para decirme que todo estaba arreglado. También lo hizo una subinspectora sanitaria de Santiago, y me explicó que no había opción de que mi baja no fuese considerada como baja común y que, por tanto, no recibiría el sueldo correspondiente a los tres primeros días. Ante mi disconformidad, resuelve consultarlo con sus superiores.

Este lunes, 25 de abril, me llama de nuevo la misma subinspectora reafirmando la decisión y, sorprendentemente, me dice que ella no sabe de dónde proceden los sms que enviaba el Sergas y que, si en mi baja consta que he tenido dolor de garganta (finalmente optaron por dolor de garganta en vez de catarro), es asunto de la persona que me dio la baja: ¡una subinspectora sanitaria!

Para resumir: el Sergas me impone una cuarentena obligatoria y ahora pretenden que mi baja no tenga nada que ver con la pandemia; como si yo hubiera pedido la baja médica porque me dolía la garganta, e inspección sanitaria no sabe de qué va esto. ¿Qué se puede hacer? Sólo difundir cómo se gestiona todo esto. ¡Qué triste!

Una compostelana