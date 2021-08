Control sorpresa: cazan a dos hombres en coche con pistola y un revólver

··· Dende o pasado luns e ata o mércores 11, as rúas de Poza de Bar e de San Lourenzo están pechadas ao tráfico por mor do arranxo do empedrado existente na calzada. Os vehículos que circulen dende o Carme de Abaixo e as Oblatas teñen que entrar e saír polas rúas de Galeras e do Pombal. Dado que o tramo afectado é longo e dun só carril, queda prohibida a circulación na súa totalidade, incluído o acceso aos garaxes.