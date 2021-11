Convenio para ayudar a los vecinos en los trámites

Municipal. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y la concejala de Facenda, Marta Abal, firmaron ayer dos convenios para establecer un sistema de colaboración de la administración tributaria entre el Ayuntamiento y los colegios de Economistas de A Coruña y de Abogados de Santiago. Según explicó la concejala estos acuerdos “supoñen un avance máis no proceso de facilitar ás diferentes persoas usuarias dos servizos administrativos, en particular de Tesouraría municipal, a tramitación administrativa co Concello”. En el proceso de impulso de las nuevas tecnologías que está llevando a cabo Raxoi, se pone en marcha en la sede un sistema de gestión tributaria en la web para la totalidad de los ingresos municipales. Tanto el Colegio de Abogados como el de Economistas, adquieren la condición de colaboradores sociales, pudiendo, en representación de terceras personas, representar y remitirle telemáticamente al Ayuntamiento autoliquidaciones, declaraciones y cualquier documento con trascendencia tributaria, previa autorización del obligado tributario. Por parte del Colegio de Abogados firmó su decano, Francisco José Rabuñal Mosquera, y por el de Economistas, su decano-presidente Miguel Ángel Vázquez Taín. Ambos acuerdos, destacó el alcalde, representan un coste cero para el Ayuntamiento compostelano. ecg