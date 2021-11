Convocatoria de huelga en Otorrinolaringología en diciembre por un conflicto laboral no resuelto

sanidad. El servicio de Otorrinolaringología del hospital Clínico de Santiago ha convocado huelga para los días 1, 10, 13, 21 y 29 de diciembre. Según informa la Federación de Sanidade de Comisións Obreiras, el paro está convocado para el personal facultativo especialista de este servicio, y que esta medida de presión se adopta ante la “incapacidade” y “pasividade” de la gerencia hospitalaria “para solucionar os problemas que o sindicato leva denunciando desde xuño”, señalan. En este sentido, destacan la existencia de “un conflito polo tratamento persoal e profesional entre o xefe de servizo e a maioría dos facultativos, que foi aumentando en número de traballadores e traballadoras afectadas, así como na intensidade «das faltas de respecto, humillacións e menosprezos». Para el sindicato, la actitude de la gerencia se podría calificar de «complicidade» con lo que consideran los “graves feitos denunciados, xa que os coñece desde hai meses e ten a competencia para dar unha solución. Polo momento, a resposta é lavar as mans e mirar para outro lado”, censuran. En esta línea, firman que la “organización imposta polo xefe do servizo está a provocar un caos organizativo, con cargas de traballo moi desiguais para os distintos profesionais, tanto no que respecta ás axendas -algunhas teñen un ou tres doentes, pero hai outras con vinte- como ás intervencións cirúrxicas”. Por último, concluyen que “a consecuencia de non manter a equidade nas intervencións cirúrxicas” constituye una «perda de competencia para os profesionais afectados, o que pode traducirse nunha afectación da calidade da asistencia que se lle presta aos doentes”. El sindicato concluye que esta situación viene de antiguo y que ya formularon una denuncia formal el pasado mes de junio sin que se hayan adoptado medidas, por lo que ahora han decidido la convocatoria de las jornadas de protesta en diciembre. ecg