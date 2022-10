Conxo ganará en accesibilidad y contará con una nueva zona verde

Santiago. El Concello de Santiago destinará 600.000 euros al proyecto de mejora de la conectividad del barrio de Conxo. Esta actuación permitirá resolver la conexión entre las dos partes del barrio, favoreciendo el paso peatonal de vecinos y peregrinos, y habilitando un espacio verde para el uso y disfrute de la ciudadanía.

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, acompañados por el jefe de Planeamento del Concello, Enrique Seoane, explicaron ayer los detalles de este proyecto cuyo inicio está previsto para 2023.

En este sentido, el regidor compostelano se mostró confiado en “que a licitación poida sacarse no primerio trimestre do ano 2023 para poder comezar así co proceso de expropiación ou cesión dos terreos que se atopan a carón da rotonda, e que non son de titularidade municipal”.

Así, el proyecto se dividirá en dos fases, de manera que los trabajos de la primera fase se centrarán en el área que arranca en el Campo de Conxo, centro neurálgico del barrio y su continuación cara a la rotonda de la SC-20. Además, uno de los puntos fuertes será la creación del futuro Espazo Antonio Fraguas justo enfrente de la rotonda, que pretende transformar el actual espacio de tránsito en un área verde y amable destinada al disfrute tanto de la ciudadanía como de los visitantes.

La zona ya había sido objeto de actuación en el 2015 con la construcción del túnel que permitió descongestionar el tráfico, y con esta nueva actuación, señala la concejala Mercedes Rosón, “apostamos por seguir traballando e ‘coser’ dúas zonas do barrio que ata o de agora están interrompidas pola SC-20, así como crear un novo espazo ‘Antonio Fraguas’ para o desfrute dos cidadáns”. Ese futuro entorno abarcará “unha superficie duns mil metros cadrados entre beirarrúas e zona verde”, y permitirá “corrixir a imaxe de barrio partido”, subrayó Sánchez Bugallo.

En su segunda fase, el proyecto se enfoca en las mejoras en la calle Sánchez Freire, área por la que también discurre el último tramo del Camino Portugués. En este aspecto, se incorporará un pavimento continuo de asfalto pulido que favorecerá la accesibilidad de la rúa, así como la instalación de zonas de arbolados y la reordenación del mobiliario urbano. ecg