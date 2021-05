Coren Grill traslada el campo gallego al centro y prepara su apertura

Coren Grill, la cadena de alimentación preparada del Grupo Coren, ultima su apertura en Santiago, concretamente, en el número 22 de la calle República de El Salvador (cruce con Alfredo Brañas), tal y como adelantó EL CORREO GALLEGO.

La cadena instaló un mural de arte urbano en la fachada del local mientras se desarrollan las obras, que avanzan a buen ritmo, con la previsión de entrada en funcionamiento en próximos días.

Con esta próxima inauguración, el Grupo Coren traslada al centro de Compostela su filosofía de trabajo y saber hacer a lo largo de los casi sesenta años de trayectoria de la cooperativa gallega.

La cadena desembarca en el centro de la ciudad, dispuesta a acercar al público compostelano lo mejor del campo gallego.

La lona, que cubre el bajo comercial, refleja una particular visión del mundo del campo en el que Coren es referente por su saber hacer en producción agroalimentaria, un rural reinterpretado para integrarlo en el centro de Santiago con una óptica urbana y moderna.

Una visión en la que se traslada hasta el Ensanche todo el sabor de Galicia de los productos de la firma gallega, desde el maíz que alimenta a su pollo de corral o las castañas que son la base de la dieta de su cerdo Selecta.

De este modo, la cadena homenajea el campo gallego en el que se asienta su origen y donde mantiene los pilares de su actividad de avicultura, porcino y vacuno.

Refleja, asimismo, los valores de la cooperativa, comprometida con Galicia y la creación de empleo en el rural. Da trabajo a más de 7.000 familias y tiene como principio fundamental la producción responsable basada en el bienestar animal y el máximo respeto al medio ambiente.

El nuevo Coren Grill de Santiago será una invitación a saborear Galicia a través de una tienda de estilo gurmé con un diseño moderno y elegante y unos pilares culinarios basados en la excelencia y la variedad, con una amplia oferta basada en los productos de máxima calidad de la cooperativa, caracterizados por su frescura y con el sabor de siempre.

A ello se suma la atención esmerada y personalizada, otro de los distintivos de la cadena Coren Grill. El nuevo establecimiento llega para convertirse en referencia en alimentación lista para servir, para recoger en tienda o de la que disfrutar en el hogar a través del servicio de reparto a domicilio.

Y es que el Take Away no ha parado de ganar adeptos durante la pandemia y todo apunta a que ha llegado para quedarse.