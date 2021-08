Corenta mozos creadores cítanse no Gaiás para dar a coñecer o seu traballo

Un dos colectivos máis afectados pola pandemia foi o cultural. E, como en calquera ámbito da economía, os máis mozos adoitan saír peor parados que a xente de maior idade. É por isto polo que este ano cobra especial relevancia a XI edición do Encontro de Artistas Novas, que reunirá a corenta creadores de distintos ámbitos entre o 22 e o 26 de agosto. Alí darán a coñecer os seus traballos e debaterán arredor da arte contemporánea durante catro días de convivencia e intercambio de coñecemento e ideas con outros axentes culturais. Un ano máis, a coordinación correrá a cargo do comisario de arte e historiador Rafael Doctor.

O obxectivo do encontro é favorecer a convivencia entre artistas emerxentes galegos e procedentes doutros lugares, así como poñer en contacto aos participantes con outros axentes do sector como críticos, comisarios ou art followers. Cada artista deberá realizar unha presentación pública do seu traballo persoal, que á súa vez servirá de escaparate para o resto.

Con motivo da celebración do Xacobeo 21-22 durante esta edición do Encontro de Artistas Novos, este ano o concurso de intervencións artísticas sobre as Torres Hejduk terá como eixo os camiños xacobeos e profundizará na relación entre a Cidade da Cultura e o Camiño de Santiago, pois o complexo atópase no cumio do monte Gaiás, cunha visión directa sobre a Vía da Prata, que atravesa o compostelán barrio de Sar.

Durante as cinco xornadas que durará a cita, diferentes relatores compartirán cos participantes as súas experiencias e reflexións arredor do concepto da arte. Algúns deles con recoñecida traxectoria como Marina Vargas (Granada, 1980), licenciada en Belas Artes pola Universidade de Granda, cunha obra que resignifica a iconografía da arte e da cultura visual para ofrecer novos significados cos que chamar a atención sobre o poder das imaxes e de deconstruír a visión heteropatriarcal que dominou a Historia da Arte durante séculos.

Eugenio Merino (Madrid, 1975) é outro dos relatores que estarán no XI Encontro de Artistas Novos. Conta con importantes exposicións individuais como Home Sweet Home en ADN Galería, Here Died Warhol o Aquí Murió Picasso na Alianza francesa. A súa obra traslada o seu ideario social ás mans e de aí ás súas esculturas, polo que o resultado son creacións meramente políticas.

Tamén estará na cita Eva Díez (Vigo, 1982), cuxo traballo é cualificado como “fotopoético” pola intencionalidade lírica que desprenden as súas fotografías. Nelas xoga coa simboloxía (a luz, o reflexo ou a estética da ruína) para dar paso a unha reflexión sobre a imaxe inmemorial dofogar. No seu traballo son frecuentes as referencias á fantasía poética, atendendo a simboloxía do fogar como unha metáfora plástica do noso inconsciente.

Para optar a algunha das corenta prazas que ofrece o encontro, os interesados deben ser nados entre o 1986 e 2003, ser graduado en Belas Artes ou titulacións afíns e demostrar ter un proxecto artístico. Con todo, dez das corente prazas están reservadas a artistas maiores de 35 anos, cos mesmos requisitos.