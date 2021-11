Corte de tráfico en la rúa Santiago León de Caracas

Santiago. Na xornada de hoxe, 3 de novembro, dende as 23.30 horas e cunha duración aproximada de dúas horas, a rúa Santiago León de Caracas vai quedar cortada ao tráfico por mor dunha instalación temporal dun grupo electróxeno para o Centro Policlínico La Rosaleda. Trátase dun traballo previo á substitución do centro de transformación eléctrica do citado hospital. Esta realizarase este sábado, 6 de novembro, e obrigará a cortar a rúa de novo, neste caso de 6.00 a 23.00 h. O tráfico desviarase pola rúa da Rosa ou pola rúa de Antonio Casares cara ao Hórreo. Tamén hoxe, a partir das 8.00 horas, se procederá a asfaltar a vía Edison, se as condicións climatóloxicas o permiten. Permanecerá aberto un carril con circulación alterna. ECG