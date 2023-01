Corte de tráfico en Monte do Seixo por mor das obras dun centro de maiores

aviso. A partir de mañá a rúa do Monte do Seixo vai quedar cortada ao tráfico por mor das acometidas que Viaqua ten que realizar para darlle servizo ao centro de maiores que se está a construír na zona. As obras terán unha duración de cinco días e durante este período a rúa quedará cortada ao tráfico, polo que non se poderá acceder dende a rúa do Restollal.

Pola parte de arriba da rúa, cortarase o paso á altura da rúa de Mariví Villaverde, empregando esta rúa como desvío alternativo. Así o informar Raxoi que prega á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar.