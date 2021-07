OBRAS. No marco das obras na avenida de Lugo e Rodríguez de Viguri, con motivo dos traballos no carril ascendente, dende hoxe desviarase a circulación á altura da Cruz Vermella pola rúa de Londres e rúa de Lisboa, dende as 8.00 horas de mañá. Este corte afecta ás liñas 9, 13, C2, C5 e C11 e á parada 128. ECG