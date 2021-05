Corte de tráfico na rúa Berna por obras na zona

Salamanca. O vindeiro martes, 25 de maio, das 08.00 horas ata as 09.00 horas, o tramo da rúa Berna

comprendido entre as rúas de París e de Madrid, no barrio de As Fontiñas, vai quedar cortado ao tráfico debido ao arranxo dunha arqueta situada na calzada, segundo informaron fontes municipais. O Concello de Santiago prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. Recoméndase aos conductores que eviten a zona durante a realización dos traballos, xa que teñen múltiples alternativas para circular por este punto da cidade. De todos os xeitos, o corte de tráfico so durará unha hora. ecg