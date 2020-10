Corte de tráfico na rúa do Home Santo ata o venres

Santiago. Dende onte, martes 13, e ata o vindeiro venres, 16 de outubro, a entrada á rúa do Home Santo dende a avenida de Lugo permanece cortada ao tráfico por mor das obras que se están executando. Os garaxes que se atopan no tramo da rúa comprendido entre a avenida de Lugo e a rúa da Angustia deberán facer a súa entrada e saída dende esta última. Debido a execución destes traballos, o Concello de Santiago prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. Na xornada de onte, entre as 15.30 e as 18.30 horas, tamén estivo pechado o ramal de entrada á rotonda inferior da avenida de Lugo dende a rúa do Hórreo. ecg