Corte de tráfico na zona de Fernando Casas Novoa

Santiago. A avenida de Fernando Casas Novoa permanecerá cortada ao tráfico ata a xornada de mañá, luns, no tramo comprendido entre a rúa da Canteira de Arriba e a rúa de Ceuta, por mor dunha acometida de Viaqua. Poderán empregarse como rutas alternativas a rúa de San Lázaro ou a propia rúa da Canteira de Arriba e os accesos do estadio de San Lázaro Verónica Boquete. Os traballos neste punto da cidade, na zona norte da capital galega, comezaron o pasado mércores, día 7 de abril. O Concello de Santiago prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. REDAC.