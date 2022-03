Corte de tráfico por obras de saneamento na rúa de Mallou

Santiago. A rúa de Mallou continuará hoxe cortada á circulación en horario de 9.00 a 14.00 horas por mor das acometidas de auga e saneamento que Viaqua ten que levar a cabo á altura do número 31. Pecharase a circulación nos dous extremos da rúa e só se permitirá o acceso aos residentes. Os desvíos faranse pola rúa da Queimada e pola rúa de Salgueiriños de Abaixo.

Debido a este corte na rúa de Mallou, a liña 4 non realizará a prolongación por Mallou programada ás 10.00, realizando o percorrido habitual pola rúa das Cancelas a San Caetano. Quedarán suprimidas neste horario as paradas: 520, rúa do Ceo; 301, Mallou nº 38; 302, rúa de Mallou; 73, avda. Cruceiro da Coruña 4 (Meixonfrío); 544, Salgueiriños (aparcadoiro). REDAC.