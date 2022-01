Cortes de tráfico en la zona vieja para instalar las nuevas cámaras

El Concello de Santiago continuará a partir del próximo lunes con los trabajos de instalación de las cámaras inteligentes que blindarán el tráfico del casco histórico. El despliegue de estos dispositivos forma parte del proyecto de Compra Pública Innovadora (CPI) Smartiago, que pretende mejorar la movilidad en la ciudad. En concreto forman parte de un contrato adjudicado a la empresa austríaca Kapsch TrafficCom por 1.412.596 euros y financiado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

En total se instalarán 31 cámaras, la mayoría de ellas en intramuros, pero también en otros puntos estratégicos en el sistema vial de Santiago, como el Hórreo, A Senra, San Pedro, Xoán XXIII, As Rodas, San Roque o plaza de Galicia. “Dende o luns 10 de xaneiro e durante dúas semanas quedará cortado o tráfico na rúa do Franco (cortes puntuais), Fonseca, travesa do Franco, rúa Raíña e Praza San Miguel dos Agros por mor das obras no pavimento para a implantación de cámaras de tráfico, dentro do proxecto Smartiago. O paso peonil permitirase en todo momento”, comunican desde Raxoi a través de un aviso en la web municipal.

Estos nuevos dispositivos están preparados para detectar las matrículas de los automóviles, así como su marca, modelo, color y tipo (bicicleta, moto, turismo, furgoneta, camión, autobús...). También su altura, la presencia o no de remolques y la empresa a la que pertenezca, en el caso de vehículos habituales de la carga y descarga de Santiago. En caso de ser un coche buscado por la policía, las cámaras podrán trazar su recorrido a medida que se mueve por la ciudad y trasladarlo a un mapa mediante coordenadas GPS, con el fin de poder geolocalizarlo en cualquier momento.

Con la instalación de estas cámaras, Raxoi pretende solucionar los principales problemas del tráfico en Santiago, especialmente en el entorno de la plaza de Galicia, donde es habitual que se formen retenciones.

Estos nuevos dispositivos estarán conectados a un centro de datos y, cuando detecten una situación de riesgo como un evento multitudinario o un embotellamiento, darán aviso para que los conductores puedan evitar la zona.

En esta tarea también jugarán un papel fundamental los paneles informativos ya instalados desde marzo, que serán los encargados de avisar de forma visual a los conductores sobre qué itinerario tomar. Pero también servirán para informar sobre cuántas plazas libres hay en los párquines subterráneos, calles en las que haya obras o tiempo restante para llegar a determinado punto basándose en la situación de tráfico en tiempo real.

ALGORITMOS. El proyecto Smartiago también contempla el montaje de cámaras que controlen el flujo peatonal en la zona histórica, muchas de ellas ya instaladas pero aún sin fecha para su puesta en funcionamiento. Y es que para poder dar este paso es necesario contar con los algoritmos que permitirán a las cámaras distinguir entre, por ejemplo, personas peregrinas y las que no. El contrato que regirá el desarrollo de estos algoritmos salió a licitación a principios de julio por 350.000 euros.