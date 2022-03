Cortes de tráfico na ruela do Pisón e na Ponte do Viso

AVISOS. A ruela do Pisón vai quedar cortada ao tráfico ao longo da xornada de hoxe por mor do formigonado dunha avaría na rede de abastecemento de auga. O horario do corte será dende as 9.00 ata as 13.00 horas e será efectivo nos cruces que a rúa do Pexigo de Arriba ten coa rúas da Ensinanza e coa rúa do Olvido, podendo acceder só os residentes desta rúa. Tamén hoxe e mañá, a rúa da Ponte de Viso vai quedar cortada ao tráfico por mor dunha actuación na propia ponte do río. Debido ás obras, os veciños deberán entrar dende a rúa das Casas da Hedra, xunto ás pistas de padel, no primeiro tramo, e utilizar a rúa do Gaiás para acceder ao segundo tramo. REDAC.