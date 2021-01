Cortes de tráfico na zona de Conxo e na SC-20 polas obras no Camiño

Santiago. No marco das obras do Camiño na zona de Conxo, e co fin de acometer as obras pendentes na rúa Benéfica de Conxo, entre a nova rotonda de Televés e o Campo de Conxo, na xornada de onte levouse a cabo o corte total desta zona ao tránsito de vehículos. Permanecerá pechada polo prazo dun mes, aínda que a duración estará supeditada ás condicións meteorolóxicas. Os vehículos con orixe ou destino na rúa da Fervenza desviaranse polas instalación do Sergas ata ou dende a rúa Ramón Baltar, e aqueles coches que procedan de Santa Marta a través da rúa Travesía de Conxo de Abaixo non poderán acceder á rúa Benéfica do Conxo. O desvío estará sinalizado na intersección da Travesía de Conxo de Abaixo e a Travesía de Conxo de Arriba.

Por outra banda, os vehículos que circulan pola Benéfica de Conxo en sentido Campo de Conxo deberán cambiar de sentido na nova rotonda de Televés, tal e como se está facendo na actualidade. Ademais, a afección máis importante prodúcese no acceso ao Campo de Conxo dende a rotonda da SC-20. Só se permitirá o acceso a residentes, cargas e descarga e servizos imprescindibles. Igualmente, tamén por mor dos traballos de acondicionamento da Ruta Xacobea, neste caso ao seu paso sobre a rotonda da SC-20, entre Tangueiro e San Lázaro, na noite de onte comezaron os cortes o corte da SC-20, en horario de 22.00 a 6.00 horas. O corte prolóngase ata o xoves. ecg