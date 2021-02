Cortes de tráfico no Tambre por obras no Camiño Inglés

PolÍGONO. Como consecuencia das obras do Camiño que se están realizando no Polígono do Tambre, o vial que une a rúa das Mulas coa rúa de Boisaca, quedará cortado ao tráfico dende hoxe ata o 8 de marzo. Tamén hoxe, dende as 8.00 ata as 17.00 horas, a rúa das Mulas estará pechada á circulación, no tramo comprendido entre a rúa María de los Ángeles de la Gándara e o tanatorio municipal, por mor do asfaltado da calzada. Poderán empregarse como rutas alternativas as vía Pasteur e La Cierva e as rúas do Tambre e María de los Ángeles de la Gándara. REDAC.