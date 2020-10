Cortes na rúa do Home Santo e avenida de Lugo

Por obras. O vindeiro martes día 13 de outubro, dende as 15,30 ata as 18,30 horas, o ramal de entrada á rotonda inferior da avenida de Lugo dende a rúa do Hórreo vai quedar cortado ao tráfico por mor das obras que se están executando na rúa Clara Campoamor. Os vehículos que queiran acceder á rúa Bernardo Barreiro dende a rúa do Hórreo ou dende o túnel deberán continuar ata a rotonda da avenida de Lugo co vial da SC-20 para regresar polo carril de servizo e incorporarse á rotonda inferior. Tamén o martes e neste caso ata o venres 16 de outubro, a entrada á rúa do Home Santo dende a avenida de Lugo vai quedar cortada ao tráfico por mor das obras que se están executando. Os garaxes que se atopan no tramo comprendido entre a avenida de Lugo e a rúa da Angustia deberán facer a súa entrada e saída dende esta última. O Concello de Santiago prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar.. ecg