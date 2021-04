Crean una petición en Change.org para derribar la Casa da Xuventude

Santiago. El derribo de la Casa da Xuventude ya cuenta con un petición en Change.org iniciada por el compostelano José Ramón Vázquez Leyte. En el texto que acompaña a esta petición este vecino de Santiago destaca que el edificio se “encuentra en un estado ruinoso, después de los diferentes intentos fallidos, por parte de los gobiernos de Compostela Aberta, y PSOE, de dinamizarla”.

Su iniciativa llevaba ayer más de un centenar de firmas de ciudadanos que apoyan esta petición, que resalta que “esta edificación, tiene y tendrá, un altísimo coste para la ciudadanía”. Asimismo, se reseña que “las asociaciones que actualmente la utilizan, se podrían reubicar, en locales propios del Ayuntamiento, dentro del casco histórico, para de esta forma, dinamizar el mismo, y atraer a la ciudadanía, hasta la zona vieja”.

Vázquez Leyte señala, además, “que al derribar la casa, se haría por fin un acceso digno al parque de Belvís, facilitado de este modo, el acceso a todos los vecinos de Santiago, incluyendo a las personas con movilidad reducida, puesto que actualmente este parque no tiene accesos adecuados para estas personas, o carritos de bebé o mayores”.

Insiste también en que “el proyecto de acceso, a través de una pasarela por el callejón del Matadoiro, que en su parte más ancha tiene 1,5 metros, no facilitaría el acceso a las personas con dificultades de movilidad”.

Por último, concluye que “la edificación, aparte no cumple con las características constructivas de la zona, provocando un altísimo impacto visual, y Santiago, siendo ciudad patrimonio de la humanidad, no debería pelear por no derribar esa edificación, ya que pienso, que se conseguiría una mejora significativa en el entorno”.

Raxoi no tiene pensado llevar a cabo el proyecto que estaba inicialmente previsto de derribar la antigua Casa da Xuventude y abrir un gran acceso al parque, tal y como se había aprobado hace años por unanimidad en el pleno, pero sí se abrirá un acceso entre la plaza do Matadoiro y Belvís y se acondicionará la zona interior con la construcción de un pequeño escenario. Será un “palco estancial” de unos cuarenta metros cuadrados para la realización de actividades, según el expediente que ayer aprobó la Comisión Asesora de Patrimonio, que incluye la construcción de un puente sobre el regato do Cancelón, y unas escaleras para completar la conexión vial.

Este proyecto básico de las obras de mejora de acceso al parque de Belvís fue realizado por el estudio Arrokabe Arquitectos SLP, y supondrá una inversión de 133.362 euros. En él se recoge la construcción de una pasarela lineal confeccionada con una estructura mixta de acero y madera sobre el regato.

Para salvar el desnivel existente entre la plaza y la zona ajardinada, se construirán rampas accesibles con descansos intermedios, y también una escalera. Tanto esta última como la rampa enlazarán con el camino existente en el interior del parque de Belvís. Una de las condiciones que estableció la Comisión Asesora fue que el tramo de la pasarela se amplíe hasta la máxima anchura posible en todo su recorrido. s. cuiña